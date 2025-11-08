Hatay Valisi Masatlı, yapımı süren kavşak çalışmalarını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Habib-i Neccar Farklı Seviyeli Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Masatlı, merkez Antakya ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin Hatay'ın alt ve üstyapısında ciddi hasarlara yol açtığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir seferberlik ruhuyla şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirten Masatlı, bu kapsamda sağlam zeminlerde kalıcı konut inşasının sürdüğünü, tamamlananlarda ise yaşamın başladığına tanıklık ettiklerini söyledi.

Vali Masatlı, yeni yol ve kavşaklara ihtiyaç duyulan kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Hatay'da daha önce 5 kavşağın hizmete alındığını belirten Masatlı, şöyle konuştu: