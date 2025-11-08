Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
A.T'nin kullandığı 31 AST 742 plakalı motosiklet, Aşkarbeyli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan M.S.A. ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
