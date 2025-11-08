Habertürk
        Hatay'da inşası tamamlanan cami ibadete açıldı

        Hatay'da inşası tamamlanan cami ibadete açıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Aksa Camisi yeniden inşasının ardından ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:57
        Hatay'da inşası tamamlanan cami ibadete açıldı
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Aksa Camisi yeniden inşasının ardından ibadete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tanışma Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nin inşası devlet ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlandı.

        Açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Masatlı, Aksa Camisi'nin depremlerden bu yana kent genelinde yeniden yapımı tamamlanan 107'nci cami olduğunu söyledi.

        Camilerin ibadet edilen yerlerin yanı sıra birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren manevi mekanlar olduğunu belirten Masatlı, "6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan şehrimizde her yeniden açılan kapı ve yükselen minare, bu topraklara olan inancımızın ve yeniden doğuşumuzun simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için yürütülen çalışmalar seferberlik ruhuyla ve kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun yaptırdığı duayla cami ibadete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

