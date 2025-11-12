Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin nehre devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin nehre devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 01:58 Güncelleme: 12.11.2025 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin nehre devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin nehre devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve düzensiz göçmenleri taşıyan 34 ECR 787 plakalı otomobil, Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri'ne devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile 8 düzensiz göçmen, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı
        Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı
        Hatay'da iki ayrı noktada yıldırım kaynaklı orman yangını kontrol altına al...
        Hatay'da iki ayrı noktada yıldırım kaynaklı orman yangını kontrol altına al...
        Hatay'da yıldırımın düştüğü ağaçlık alanda yangın çıktı
        Hatay'da yıldırımın düştüğü ağaçlık alanda yangın çıktı
        Hatay'da yıldırım düştüğü anlar, kameralara yansıdı
        Hatay'da yıldırım düştüğü anlar, kameralara yansıdı
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay'da orman yangını (2)
        Hatay'da yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı
        Hatay'da yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı