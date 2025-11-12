Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin nehre devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile 8 düzensiz göçmen, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve düzensiz göçmenleri taşıyan 34 ECR 787 plakalı otomobil, Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri'ne devrildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.