Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin nehre devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin nehre devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve düzensiz göçmenleri taşıyan 34 ECR 787 plakalı otomobil, Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile 8 düzensiz göçmen, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
