Dörtyol ilçesinde okul önündeki yaya geçidine 3 boyutlu görünüm kazandırıldı

        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:18
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin önündeki yaya geçidine boyama yöntemiyle 3 boyutlu görünüm kazandırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin güvenliği için Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Dörtyol Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliğinde çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında ekipler ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, boyadıkları yaya geçidine 3 boyutlu görünüm sağladı.

        Uygulama ile yolda kasis olduğu izlenimi oluşturulması ve araçların yavaşlatılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

