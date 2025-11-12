Dörtyol ilçesinde okul önündeki yaya geçidine 3 boyutlu görünüm kazandırıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin önündeki yaya geçidine boyama yöntemiyle 3 boyutlu görünüm kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin güvenliği için Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Dörtyol Sosyal Hizmetler Merkezi işbirliğinde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ekipler ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, boyadıkları yaya geçidine 3 boyutlu görünüm sağladı.

Uygulama ile yolda kasis olduğu izlenimi oluşturulması ve araçların yavaşlatılması amaçlanıyor.