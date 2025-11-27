Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:58
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ocaklı Mahallesi'nde, M.S. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

