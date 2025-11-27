Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ocaklı Mahallesi'nde, M.S. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
