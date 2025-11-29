GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 greyder ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 84 personel sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.