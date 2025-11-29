GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 greyder ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 84 personel sevk edildi.

Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.