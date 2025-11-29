Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yukarıburnaz Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, müdahalede bulundukları yangını yayılmadan söndürdü.
Olayda, ağaçlık alanda hasar oluştu.
