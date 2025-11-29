Hatay'da bir evde ruhsatsız 8 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi
Hatay'ın Payas ilçesindeki bir evde, ruhsatsız 8 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi alınan M.D'ye ait eve operasyon düzenlendi.
Söz konusu evde, ruhsatsız 8 tabanca ve bu silahlara ait şarjör ile mermi , 4 av tüfeği, 3 havalı tüfek, tabanca optik cihazı ile silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
