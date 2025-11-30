Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1418 acemi er yemin etti

Törene, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve askerlerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, temel askerlik eğitimi boyunca kendilerine tevdi edilen her türlü görevi hırs, özgüven, cesaret ve fedakarlıkla yapan erleri yetiştirdikleri için ailelere teşekkür etti.

