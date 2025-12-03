Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

SALİM TAŞ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 61 yaşındaki Yakup Bolatoğlu, taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini ve amblemini evinin dış duvarına işletti.

Eşini 2 yıl önce kaybeden 4 çocuk ve 6 torun sahibi Bolatoğlu, Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'a olan sevgisini ikametine yansıtmak istedi.

Bolatoğlu, Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katındaki evinin dış duvarını sarı-kırmızıya boyattı.

Futbol takımının 5 yıldızlı amblemine de duvara işleten Bolatoğlu, binanın mahallede "Galatasaray evi" olarak anılmasını sağladı.

- "Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor"

Yakup Bolatoğlu, AA muhabirine, çocuk ve torunlarının da Galatasaraylı olduğunu söyledi.

Galatasaray sevgisinin kendisi için yaşam biçimi olduğunu dile getiren Bolatoğlu, evde kullandığı bardaktan koltuk örtüsüne kadar birçok eşyada sarı-kırmızı renkleri tercih ettiğini anlattı.