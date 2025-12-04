Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:08
        Hatay'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.U, U.T, A.A, H.A. ve F.C. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

