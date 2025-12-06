Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:59 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki 31 AHC 82 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun kenarına çekti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim

        Benzer Haberler

        Hatay'da fırtına nedeniyle tırlar devrildi
        Hatay'da fırtına nedeniyle tırlar devrildi
        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömen şüpheli tutuklandı
        Eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömen şüpheli tutuklandı
        Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı
        Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı
        Eşini öldüren 77 yaşındaki adam tutuklandı
        Eşini öldüren 77 yaşındaki adam tutuklandı