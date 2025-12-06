Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki 31 AHC 82 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
