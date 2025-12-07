Habertürk
        GÜNCELLEME - Hatay'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:21
        GÜNCELLEME - Hatay'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuk gömüldüğü topraktan yaralı çıkarıldı
        İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü.

        Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu.

        Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.A. buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

