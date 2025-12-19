Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor

        ALİ KÜÇÜK - Avukatlık hedefi için Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta eğitimini sürdüren 21 yaşındaki Yaren Kaba, formasını giydiği arsaVev Hatay Voleybol Takımı'yla 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KÜÇÜK - Avukatlık hedefi için Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta eğitimini sürdüren 21 yaşındaki Yaren Kaba, formasını giydiği arsaVev Hatay Voleybol Takımı'yla 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

        Voleybola ilkokul takımında başlayan Yaren, 13 yaşında Samandağ Cilli Gençlik ve Spor Kulübü'nde oynadığı dönemde yaşadığı sağlık nedeniyle spora ara verdi.

        Genç smaçör, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları ve arkadaşlarını kaybetmesinden kaynaklı psikolojik sıkıntılarını atlatmak için yeniden voleybola döndü.

        Yaren, altyapısına katıldığı arsaVev Hatay'da kısa zamanda A takıma girmeyi başardı.

        Voleybol Kadınlar 2. Ligi 13. Grup'ta ikinci sırada yer alan takımıyla şampiyonluk mücadelesi veren Yaren, haftanın 5 günü Hatay Merkez Salonu'nda yapılan antrenmanlara katılıyor.

        Yaren, idman ve maçlardan kalan vaktinde de devam zorunluluğunun bulunmadığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta derslerine çalışıp avukatlık hedefine ilerliyor.

        Ligde çıktığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan arsaVev Hatay, namağlup lider Sibanet Kozan İmamoğlu Spor'u takibi sürdürüyor.

        - "Bunları bir şeyler başarmanın verdiği enerjiyle yapıyorum"

        Yaren Kaba, AA muhabirine, voleybolun depremlerde yaşadığı kayıpların ardından yeniden hayata tutunmasını sağladığını söyledi.

        Üniversite eğitimi ve spor kariyerini bir arada yürütmenin zor olduğunu dile getiren Yaren, şöyle konuştu:

        "Hukuk zor bir bölüm. Ders programımız da çok ağır sürekli çalışmak zorundayım. Antrenmanlar yaşadığım yerden 2 saat uzaklıkta olduğu için git gel yapmam günün yarısını alıyor ama bunları bir şeyler başarmanın verdiği enerjiyle yapıyorum. Hukuk okuyup aynı anda ligde oynayan bir takımda olmak gerçekten çok zor. Bir kadın olarak bunu başarabildiğim için mutlu oluyorum. Bunun motivasyonu bana iyi geliyor."

        - "Mesleğim voleybol oynamama engel olmayacak"

        Yaren, mesleğinin spora engel olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Avukatlık istediğim için mesleğim voleybol oynamama engel olmayacak. Aynı zamanda kendimi voleybolda daha üst seviyeye, liglere çıkarmak istiyorum. İnsanın sadece bir şey yapmak zorunda olmadığını göstermek istiyorum. Bir kadının nerelere yetişebileceğini ve ne kadar başarılı olabileceğini göstermek istiyorum."

        Kulüp Başkanı ve takımın başantrenörü Mehmet Bekmez de Yaren'nin hem eğitim hem de sporda örnek mücadele sergilediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Reyhanlı'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Reyhanlı'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Amanos Dağları'nda 8.5 kilometre uzunluğu tünelde ışık göründü İskenderun v...
        Amanos Dağları'nda 8.5 kilometre uzunluğu tünelde ışık göründü İskenderun v...
        Yuvasına kavuşan depremzede vatandaş, "Bakanımız Murat Kurum gibi şantiye ş...
        Yuvasına kavuşan depremzede vatandaş, "Bakanımız Murat Kurum gibi şantiye ş...
        Hassa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Hassa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
        Samandağ'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
        Otobanda yürekleri ağza getiren görüntü, bariyerlere vurmak üzereyken durdu
        Otobanda yürekleri ağza getiren görüntü, bariyerlere vurmak üzereyken durdu