        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor

        Hatay Havalimanı'nda ikinci pist, köprü ve yol çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:51
        Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
        Hatay Havalimanı'nda ikinci pist, köprü ve yol çalışmaları devam ediyor.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, havalimanında süren ikinci pist, köprü ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

        Masatlı, çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, proje kapsamında havalimanının daha dayanıklı, güvenli ve yüksek kapasiteli yapıya kavuşacağını belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmaları eylülde tamamlanmıştı.

