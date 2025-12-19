Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, proje kapsamında havalimanının daha dayanıklı, güvenli ve yüksek kapasiteli yapıya kavuşacağını belirtti.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, havalimanında süren ikinci pist, köprü ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Hatay Havalimanı'nda ikinci pist, köprü ve yol çalışmaları devam ediyor.

