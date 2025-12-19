Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da dede yadigarı 1977 model Anadol'a özenle bakan otomobil ustası Şevki Akpınar, klasik aracı 25 yıldır seyahatlerinde kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:50 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:50
        İskenderun ilçesinde otomobil tamircisi 52 yaşındaki Akpınar, dedesi Mustafa Akpınar'ın 1977'de bir bayiden satın aldığı Anadol SL'ye özenle bakıyor.

        İki çocuk babası Akpınar, dedesini 2007'de kaybetmesinin ardından daha çok bağlandığı aracının bakım ve onarımlarını kendi yapıyor.

        Seri üretimi yapılan ilk Türk otomobili olan Anadol'u 25 yıldır seyahatlerinde kullanan Akpınar, 48 yıllık aracı çocuklarına emanet etmeyi planlıyor.

        - "Çocukluğumuz, geçmişimiz var bu arabada"

        Şevki Akpınar, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği otomobili "gözü gibi" koruduğunu söyledi.

        Aracı aileden biri olarak gördüğünü belirten Akpınar, "Amcalarım, halalarım, birçok akrabam bu araçta ehliyet aldılar. Çocukluğumuz, geçmişimiz var bu arabada. Oğlum ve kızım da bu arabada ehliyet aldı." dedi.

        - "Çok satmamı isteyen oldu ama vermek istemedim"

        Akpınar, otomobille aralarında özel bağ olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Dedem, tamirci olduğum için 'Bunu sen yürütürsün' dedi ve aracı bana verdi. Dedemin tek arabasıydı ve o da gözü gibi bakıyordu. Ben de onun anılarına, emanetine sahip çıkmaya çalışıyorum. Rahmetli dedemi çok severdim. Araba da ondan yadigar kaldığından dolayı bebeğim, gözüm gibi bakıyorum. Kendim de tamirciyim zaten. Çok satmamı isteyen oldu ama vermek istemedim, vermeyeceğim de."

        - "Yakıtı çok az, parçası ucuz, işçiliği basit"

        Otomobili ailecek aktif kullandıklarını dile getiren Akpınar, "Araç kendimden bir parça haline geldi. Uzun yol, şehir içi ve dışı, piknikler, dağ, dere ve tepe her yere bu arabayla gidiyorum. Ona göre de bakıyorum. Yakıtı çok az, parçası ucuz, işçiliği basit. Bence günümüz şartlarının en güzel arabası." ifadelerini kullandı.

        Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "SL modeli, o dönemin 'süper lüksü' diye geçiyor. Hakikaten konforlu bir araba. Her şeyi orijinal ve uzun yolda kullandığım için biraz motoru ve şanzımanını güçlendirdim. Ankara'da birçok arabanın karda çıkamadığı rampaları, bu araba arkasındaki çeki demirine bağlanan araçları çekerek tırmanıyor. Alkışlayanı, fotoğraf çekenleri vardı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

