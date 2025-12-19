Payas'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve araçtaki T.B, İ.M. ve F.İ'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
