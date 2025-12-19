Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yer alan Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'nın başkentliğini yapan "Eski Alalah" olarak bilinen Aççana Höyük'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:27 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:27
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulundu
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yer alan Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'nın başkentliğini yapan "Eski Alalah" olarak bilinen Aççana Höyük'ü ziyaret etti.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, Aççana Höyük'ün sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerle bölgenin öne çıkan arkeolojik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        Vali Masatlı, bölgede yürütülen çalışmaların hem bilimsel araştırmalara hem de kültür turizmine katkı sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

