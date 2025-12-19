Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde yer alan Orta ve Geç Tunç Çağ dönemlerinde Mukiş Krallığı'nın başkentliğini yapan "Eski Alalah" olarak bilinen Aççana Höyük'ü ziyaret etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, Aççana Höyük'te incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, Aççana Höyük'ün sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerlerle bölgenin öne çıkan arkeolojik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Vali Masatlı, bölgede yürütülen çalışmaların hem bilimsel araştırmalara hem de kültür turizmine katkı sunduğunu kaydetti.