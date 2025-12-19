Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı
        Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı
        Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
        Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
        Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hede...
        Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hede...
        Reyhanlı'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Reyhanlı'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Amanos Dağları'nda 8.5 kilometre uzunluğu tünelde ışık göründü İskenderun v...
        Amanos Dağları'nda 8.5 kilometre uzunluğu tünelde ışık göründü İskenderun v...
        Yuvasına kavuşan depremzede vatandaş, "Bakanımız Murat Kurum gibi şantiye ş...
        Yuvasına kavuşan depremzede vatandaş, "Bakanımız Murat Kurum gibi şantiye ş...