Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
