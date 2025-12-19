Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile "hırsızlık" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan S.K, S.G. ve F.E.A. ile "hırsızlık" suçundan aranan E.Ö. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen E.Ö. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
