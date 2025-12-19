Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile "hırsızlık" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile "hırsızlık" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan S.K, S.G. ve F.E.A. ile "hırsızlık" suçundan aranan E.Ö. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen E.Ö. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı
        Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı
        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
        Payas'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
        Payas'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
        İskenderun'da hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
        İskenderun'da hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
        Payas'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
        Payas'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
        40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, gardıroptan çıktı
        40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, gardıroptan çıktı