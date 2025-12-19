Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan S.K, S.G. ve F.E.A. ile "hırsızlık" suçundan aranan E.Ö. yakalandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile "hırsızlık" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.