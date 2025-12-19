Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı

        Hatay'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı giysi dolabında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:14
        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
        Hatay'da hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı giysi dolabında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüğü saklandığı gardıropta yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

