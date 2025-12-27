Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki çalışmalara ilişkin, "Bu büyük asrın inşasını ancak terörden Gabar'ı kurtarıp dağların altından o zenginlikleri, petrolü 80 bin varili çıkarabilecek bir iktidar, bir hükümet ve AK Parti yapardı, Cumhur İttifakı yapardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:20 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki çalışmalara ilişkin, "Bu büyük asrın inşasını ancak terörden Gabar'ı kurtarıp dağların altından o zenginlikleri, petrolü 80 bin varili çıkarabilecek bir iktidar, bir hükümet ve AK Parti yapardı, Cumhur İttifakı yapardı." dedi.

        Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, doğduğu topraklarda Hataylılarla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını söyledi.

        Bugünü "özel bir gün" diye tanımlayan Bayraktar, asrın inşasının final günlerinden birine şahitlik ettiklerini vurguladı.

        Bayraktar, deprem bölgesinde 455 bininci konuta ulaştıklarını belirterek, "Allah'a hamdolsun çok kısa, dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde millet olarak bir arada güçlü devlet, liderlik ve Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde bu eserleri inşa ediyoruz. Hatay bugün bambaşka güzel." ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok büyük felaket yaşandığını anımsatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyada 100 ülkeden daha büyük bir alanı kapsayan bir alanda, 11 ili etkileyen bir felaket yaşadık. Bunun altından ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle bir araya gelerek kalkabilirdi. Bunun altından ancak Karadeniz'in derinliklerinde, karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu lokasyonda sondaj yapıp, oradan gazı çıkarıp bugün evlerimize getiren bir iktidar ancak bunu başarabilirdi. Bu büyük asrın inşasını ancak terörden Gabar'ı kurtarıp dağların altından o zenginlikleri, petrolü 80 bin varili çıkarabilecek bir iktidar, bir hükümet ve AK Parti yapardı, Cumhur İttifakı yapardı. Onun için 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanı'mız her gün, her Kabine toplantısında bize şu talimat verdi: 'Biz deprem bölgemizi ayağa kaldıracağız. Başka önceliğimiz yok. En önemli önceliğimiz bu' dedi. Allah'a hamdolsun büyük bir gayretle, inançla bu şehirler tekrar inşa oldu."

        - "Bütün milletimiz devletiyle bir oldu, birlik oldu"

        Bayraktar, depremlerde yakınlarını kaybeden Hataylıların sabırla, ısrarla, inançla arkalarında durduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bütün milletimiz devletiyle bir oldu, birlik oldu ve biz çok kısa bir süre içerisinde bu günlere gelebildik. İnşallah Hatay, bundan sonra çok daha ileri gidecek. Bizler burada bu inşa ve ihyanın yanına istihdamı, yeni yatırımları getirerek İnşallah Hatay'ı çok daha güzel bir yere hep birlikte götüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bütün milletimiz ve Hataylılar adına şükranlarımı arz ediyorum. Onun göstermiş olduğu çaba, gayret ve onun liderliği sayesinde bugün bunları başardık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        Hatay'da dolu yağışı etkili oldu
        Hatay'da dolu yağışı etkili oldu
        Hatay'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor
        Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor
        Dolu yağışı beyaza bürüdü
        Dolu yağışı beyaza bürüdü
        Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Depremde tamamen yıkılan Emek Mahallesi, inşa çalışmalarıyla yeniden ışıl ı...
        Depremde tamamen yıkılan Emek Mahallesi, inşa çalışmalarıyla yeniden ışıl ı...