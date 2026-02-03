Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatayspor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre'yi transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, stoper oyuncusu Hakan Çinemre'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:14
        Hatayspor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre'yi transfer etti
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, stoper oyuncusu Hakan Çinemre'yi kadrosuna kattı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 32 yaşındaki Hakan Çinemre ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

