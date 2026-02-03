Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:16 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:16
        Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Turunçlu Mahallesi'nde dün nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin su altı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

        Ekiplerin, Asi Nehri'ndeki incelemesi sürüyor.

