Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıma uğrayan ve yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılan tarihi Meclis binası, Hatay Medeniyetler Kütüphanesi, Habib-i Neccar Camisi ve Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.



Ersoy, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki tarihi Meclis binasını ziyaret etti, burada fotoğraf çektirdi.



Ardından Hatay Medeniyetler Kütüphanesi'ni ziyaret eden Ersoy, burada sohbet ettiği öğrencilerin piyano ve kemanla yaptığı müzik dinletisini dinledi.



Bakan Ersoy, depremlerin ardından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Habib-i Neccar Camisi'nde de incelemelerde bulundu.



Depremler nedeniyle sönen ışıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2025'te tekrar açmasıyla aydınlığa kavuşan "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni gezen Ersoy, buradaki çalışmaların fotoğraflarının yer aldığı panoları inceledi.



Ersoy, caddede sohbet ettiği işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.







