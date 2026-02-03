Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'ın hasar gören vakıf eserleri restorasyon ve rekonstrüksiyonla ayağa kaldırılıyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmeleri nedeniyle restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması başlatılan vakıf eserlerinden, aralarında Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar'ın da olduğu 33 tarihi yapı yeniden ayağa kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'ın hasar gören vakıf eserleri restorasyon ve rekonstrüksiyonla ayağa kaldırılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmeleri nedeniyle restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışması başlatılan vakıf eserlerinden, aralarında Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar'ın da olduğu 33 tarihi yapı yeniden ayağa kaldırıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki 84 tescilli eser hasar aldı.

        Hasar tespit çalışmalarının ardından cami, külliye, kilise, türbe, hamam, han ve geleneksel evlerin ihyasına başlandı.

        Bu kapsamda Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar ile Kanuni Sultan Süleyman, Sarımiye, Nardüzü, Caferiye, Hedbeli, Şekercik, Terzi Mehmet Paşa, Ebu'l Fütuh ve Sarı Selim camilerinin de arasında olduğu 33 tarihi yapı yeniden ayağa kaldırıldı.

        Hünkar, Ali Çavuş ve Şeyh Muhammed mescitleri ile Kuseyri Evleri ve Reyhanlı Yenişehir Göl Değirmeni de restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemleri tamamlanan eserlerden oldu.

        Aralarında Bayezid-i Bistami Türbesi, Ulu Camisi, Ağa Camisi, Depruz Mescidi ve Koçören-Şeyh Kasım Makamı'nın da olduğu diğer vakıf eserlerinde çalışmalar sürüyor.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremde Hatay'ın binlerce yıllık medeniyet birikimi olan tarihi eserlerinin de derinden etkilendiğini söyledi.

        Kentin, geçmişteki afetlerde olduğu gibi bu deprem karşısında da "teslim olmadığını" vurgulayan Masatlı, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan asrın inşa ve ihya seferberliği kapsamında, hasar gören tüm tarihi ve vakıf eserlerimiz için restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın tarihine, kimliğine ve medeniyet hafızasına sahip çıkan güçlü bir iradenin ortaya konulduğunu belirtti.

        - "Bu eserler, yalnızca taş, harç ve mimariden ibaret değildir"

        Yapılardaki çalışmaların bilimsel esaslara göre yürütüldüğünü dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bu eserler, yalnızca taş, harç ve mimariden ibaret değildir. Her biri, Hatay'ımızın inancını, hoşgörüsünü, kültürünü ve asırlara yayılan medeniyet yürüyüşünü temsil etmektedir. Bugün bu yapılarda yeniden hayatın başlaması, ezan seslerinin yükselmesi, ibadetin ve kültürel yaşamın canlanması, Hatay'ımızda tarihin yeniden ayağa kalktığının en güçlü göstergelerindendir. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden diğer tarihi yapılarımızda süreç, aynı hassasiyet ve kararlılıkla hummalı şekilde devam etmektedir. Hedefimiz, Hatay'ımızın tüm tarihi ve vakıf eserlerini, özgün kimliklerine sadık kalarak, eskisinden daha sağlam, güvenli ve gelecek kuşaklara emanet edilecek şekilde yeniden ihya etmektir."

        Vali Masatlı, eserlerin ihyasına katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay'da konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay'da konuştu:
        Kırıkhan'da konteyner yangını
        Kırıkhan'da konteyner yangını
        Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü
        Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - İki bacağı ve bir kolunu kaybeden depre...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - İki bacağı ve bir kolunu kaybeden depre...
        Bakan Ersoy: 11 ilde yapılan çalışmalarda 7,3 milyar TL ödenek kullanıldı
        Bakan Ersoy: 11 ilde yapılan çalışmalarda 7,3 milyar TL ödenek kullanıldı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de t...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, 2027'de t...