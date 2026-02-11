Hatay'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.



Bahçelievler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci servisi ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekiplerince 1,37 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

