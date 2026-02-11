Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 19:24 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:24
        Hatay'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci servisi ile M.A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerince 1,37 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

