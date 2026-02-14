Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

        Hatay'ın Hassa ilçesinde su birikintisine düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:50 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:50
        Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
        Hatay'ın Hassa ilçesinde su birikintisine düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Yolçatı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, evinin yakınında oyun oynarken su birikintisine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılarak Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

