        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

        Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evler ve tarım arazilerini su bastı.

        Giriş: 14.02.2026 - 17:14 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:14
        Hatay'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı
        Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evler ve tarım arazilerini su bastı.

        Merkez Antakya ilçesinde bir haftadır ara ara etkisini artırarak devam eden sağanak, bazı mahallelerde evlere ve tarım arazilerine zarar verdi.

        Aşağıoba, Paşaköy ve Zülüflühan mahallelerindeki ekili araziler ile çok sayıda ev ve ahırda su baskınları meydana geldi.

        Devlet Su İşleri (DSİ), Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi ekipleri, sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlattı.

        Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kaplan, AA muhabirine, taşkın nedeniyle ev ve ahırının su altında kaldığını söyledi.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Uğur da sağanak nedeniyle Asi Nehri'ne dökülen su kanalının tıkanması sonucu taşkınlar yaşandığını kaydetti.

        Öte yandan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu da bölgede incelemelerde bulunarak mahalle sakinleriyle görüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

