        Hatay Haberleri

        Hatay'da kadın ve çocuğun yıkılan binanın toz bulutundan kaçması güvenlik kamerasında

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın ve çocuğun, 6 katlı hasarlı binanın çökmesi sonucu oluşan toz bulutundan kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:12
        Hatay'da kadın ve çocuğun yıkılan binanın toz bulutundan kaçması güvenlik kamerasında

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın ve çocuğun, 6 katlı hasarlı binanın çökmesi sonucu oluşan toz bulutundan kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmanın dün akşam saatlerinde çökmesine ilişkin görüntüye ulaşıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğun, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan kaçması yer aldı.

        Ekipler tarafından 20 Şubat'ta iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde çalışmalara ara verilmesinin ardından çökmüştü. Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
