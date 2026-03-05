Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, Havuzlar Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.


        Etkinlikte vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Anne ve babaları bilgilendiren ekipler, çocuklara da boyama kitabı, anahtarlık ve oyuncak dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

