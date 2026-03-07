Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'da konser verdi

        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 22:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'da konser verdi

        Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi.


        Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan programı kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.


        Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda gerçekleştirilen konserde koro sahne aldı.

        Programda farklı kültür ve inançlara ait eserler seslendirildi.

        Konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi!
        Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi!
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Hatay'da konteynerde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutukla...
        Hatay'da konteynerde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutukla...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay'da konuştu:
        Hatay'da 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
        Hatay'da 15 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
        Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Hatimoğulları: ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor...
        Hatimoğulları: ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor...
        Akaryakıt karıştığı iddia edilen yağmur suyu birikintisinden su içen 43 küç...
        Akaryakıt karıştığı iddia edilen yağmur suyu birikintisinden su içen 43 küç...