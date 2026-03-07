Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'da konser verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan programı kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi. Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda gerçekleştirilen konserde koro sahne aldı. Programda farklı kültür ve inançlara ait eserler seslendirildi. Konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

