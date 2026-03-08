İskenderun'da kalorifer petekleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evdeki kalorifer peteklerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 15 kalorifer peteği çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hurdacıya satıldığı belirlenen kalorifer peteklerine el koyan ekipler, şüpheliler M.K. ve S.S'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.