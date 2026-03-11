Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı’nda motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen sürücü Y.G. polis ekiplerince yakalandı.
Trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 46 bin lira ceza kesilen Y.G'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, motosiklet de 2 ay trafikten menedildi.
