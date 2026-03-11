Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 4 hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 4 hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan E.G, C.C, S.K. ve G.A. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Yayladağı Gümrük Kapısı'nda dostluk iftarı
        Yayladağı Gümrük Kapısı'nda dostluk iftarı
        Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol'da pastan tanınmaz hale gelen içme suy...
        Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol'da pastan tanınmaz hale gelen içme suy...
        Başkan Yapar, yeniden hayat bulan Antakya'daki çalışmaları yerinde inceledi
        Başkan Yapar, yeniden hayat bulan Antakya'daki çalışmaları yerinde inceledi
        Motosikletler çarpıştı; 3 yaralı
        Motosikletler çarpıştı; 3 yaralı
        Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne özel klip hazırlandı
        Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne özel klip hazırlandı
        Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı