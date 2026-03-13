Hatay'da göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi yaralandı

Hatay'da göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi hastaneye kaldırıldı. Payas ilçesindeki bir fabrikada çalışan Hüseyin Aşkın'ın göğüs kısmına demir çubuk saplandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Aşkın, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin göğüs boşluğuna saplanan demir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Hüseyin Aşkın'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.