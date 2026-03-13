Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi yaralandı

        Hatay'da göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:59
        Hatay'da göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi yaralandı

        Hatay'da göğüs boşluğuna inşaat demiri saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Payas ilçesindeki bir fabrikada çalışan Hüseyin Aşkın'ın göğüs kısmına demir çubuk saplandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aşkın, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İşçinin göğüs boşluğuna saplanan demir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Hüseyin Aşkın'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

