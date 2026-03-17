Reyhanlı ilçesinde muhtarların yolda bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki mahalle muhtarı, yolda yürürken buldukları içerisinde 176 bin lira olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.
Tayfur Sökmen Mahallesi'nin muhtarı Nazmi Alaca ve Varışlı Mahallesi'nde görevli muhtar Tarık Söker, Yeni Mahallesi'nde yürüdükleri sırada çanta buldu.
Muhtarlar çantayı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
İçerisinde 176 bin lira olan çanta, kimliği belirlenen sahibine ulaştırıldı.
