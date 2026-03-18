Arsuz ilçesinde 1510 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1510 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 18.03.2026 - 11:47
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1510 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Övündük Mahallesi'nde sahte içki bulunduğu belirlenen ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 1510 litre içki ele geçiren ekipler, şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri