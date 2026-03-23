        Ampute protez teknikeri kendisi gibi uzuv kaybı yaşayanlara umut oluyor

        ALİ KÜÇÜK - Trafik kazası sonucu sağ bacağı ampute edilen 26 yaşındaki ortez-protez teknikeri Mehmet Karakaş, görev yaptığı Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde depremde uzuv kaybı yaşayan afetzedelerin yeniden ayağa kalkmasına destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Ampute protez teknikeri kendisi gibi uzuv kaybı yaşayanlara umut oluyor

        ALİ KÜÇÜK - Trafik kazası sonucu sağ bacağı ampute edilen 26 yaşındaki ortez-protez teknikeri Mehmet Karakaş, görev yaptığı Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde depremde uzuv kaybı yaşayan afetzedelerin yeniden ayağa kalkmasına destek oluyor.

        Karakaş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 9 yaşındayken sağ bacağının diz altından ampute edilmesi nedeniyle protez kullanmaya başladı.

        Yaşadığı zorlu sürece rağmen eğitimini sürdüren Karakaş, 2021'de İstanbul Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü'nden mezun oldu.

        Karakaş, 4 ay önce Fiziksel Engelliler Vakfı aracılığıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesindeki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde çalışmaya başladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kurulan merkezde, afet nedeniyle uzuv kaybı yaşayanların protez süreçlerini yürütüp teknik destek sağlayan Karakaş, deneyimlerinden yola çıkarak danışanlarıyla güçlü empati kuruyor, onlara moral veriyor.

        - "Hastalar benim de onlar gibi olduğumu görünce seviniyor"

        Ortez-protez teknikeri Mehmet Karakaş, AA muhabirine, küçük yaşta engelli kalmasına rağmen hayata sıkı sıkı sarıldığını söyledi.

        Kendisi gibi fiziksel engelli bireylere fayda sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Karakaş, şöyle konuştu:

        "İşimi yaparken, yaşadığım durumu insanların da yaşadığını bildiğim için empati kuruyorum. Bunun ne kadar gerekli olduğunu hissedince onlara daha çok fayda sağlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bireylerin bir sıkıntısı olduğu zaman 'Ben de bu durumları yaşadım, biraz çabalarsanız bu sıkıntıyı benim gibi aşabilirsiniz' diyorum."

        Karakaş, merkeze gelen hastaların kendisinin engelini gördüklerinde daha özgüvenli olduklarını ifade ederek, "Hastalar benim de onlar gibi olduğumu görünce seviniyor, 'Bu doktor benim halimden anlar, zaten o da bu sıkıntıları yaşamış' diyorlar. Doktorum yapmışsa ben de yapabilirim düşüncesine kapılıyorlar. Nitekim de oluyor." dedi.

        Valilik, HMKÜ, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nden depremzedelerin ücretsiz yararlandığını dile getiren Karakaş, burada hizmet vermekten mutluluk duyduğunu anlattı.

        - "Hayata küsmüşken tekrar tutunacak bir dal oldular"

        Merkezde tedavi gören 48 yaşındaki Özgür İşçioğlu da 6 Şubat depremlerine merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde yakalandığını söyledi.

        İşçioğlu, komşularının evinin, kendi binalarına yıkılması nedeniyle enkaz altında kalan sağ bacağını kaybettiğini ifade etti.

        Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurmanın hayatını değiştirdiğini belirten İşçioğlu, "Hem yürümekte hem de moral ve psikolojik olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata küsmüşken tekrar tutunacak bir dal oldular. Mehmet Hoca özveriyle çalışıyor, bizi daha iyi anlıyor, düşüncelerimizi ve fiziksel durumumuzu dikkate alarak hareket ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

