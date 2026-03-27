        Defne Devlet Hastanesi'nde poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine ara verildi

        Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölümleri su baskınından etkilenen Defne Devlet Hastanesi'nde poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine 30 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.

        Giriş: 27.03.2026 - 14:40 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünkü yağış nedeniyle hastanenin bazı bölümlerinin su baskınından etkilendiği bildirildi.

        Su baskınından etkilenen servislerdeki hastaların ivedilikle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun ve Reyhanlı devlet hastanelerine nakledildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hastalarımızın tedavileri ilgili hastanelerde kesintisiz olarak devam etmekte olup, su baskını nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Gerekli kontrollerin sağlanması, temizlik ve bakım işlemlerinin titizlikle tamamlanması, herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla Defne Devlet Hastanemizde 27-30 Mart tarihleri arasında poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine ara verilmiştir. Hastanemizin acil servis hizmetleri ise kesintisiz olarak devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
