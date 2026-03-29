Hatay'da tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.



Mayadalı Mahallesi'ndeki evlerinde Abdulsamet A. (30) ile eşi Emel A. (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle Abdulsamet A, bıçakla eşi Emel A'yı yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Emel A'yı ilk müdahalenin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Emel A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.







