Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hatay Haberleri

        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 11 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 11 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkhan-Hassa kara yolunda bir hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu 11 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

