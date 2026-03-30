        Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır parkı inşası tamamlandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1000 araç kapasiteli tır parkının inşası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 900 metrekaresi kapalı 187 bin metrekarelik projede 32 yükleme ve boşaltma peronu yer alıyor.

        Kentin sınır ticaretinde kritik rol üstlenecek projenin, 1000 araçlık park kapasitesi bulunuyor.

        Proje kapsamındaki lojistik köyün inşası ise devam ediyor.

        - Vali Masatlı tır parkını inceledi

        Vali Mustafa Masatlı, inşası tamamlanan tır parkında incelemede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin kapsamlı bir lojistik merkez olarak tasarlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Projeyle taşımacılık süreçlerinde hız ve verimlilik artacak, bekleme süreleri azalacak ve dış ticaret akışında önemli bir kolaylık sağlanacak. Bu yatırım, bölgenin lojistik kapasitesini güçlendirirken Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücüne de doğrudan katkı sunacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
