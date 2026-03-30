Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Sağanaktan etkilenen Defne Devlet Hastanesi tam kapasite hizmet vermeye başladı

        Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, sağanak nedeniyle bazı bölümleri su baskınından etkilenen Defne Devlet Hastanesinin sterilizasyon ve temizlik işlemleri sonrası tam kapasite hizmet vermeye başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanaktan etkilenen Defne Devlet Hastanesi tam kapasite hizmet vermeye başladı

        Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, sağanak nedeniyle bazı bölümleri su baskınından etkilenen Defne Devlet Hastanesinin sterilizasyon ve temizlik işlemleri sonrası tam kapasite hizmet vermeye başladığını duyurdu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Mart'taki yağışta bazı bölümleri su baskınından etkilenen hastanede sterilizasyon ve temizlik işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

        Hastanenin tam kapasite hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Hastanemizin poliklinik ve servisleri hasta kabulüne başlamış olup sağlık hizmetleri kesintisiz sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Su baskını nedeniyle hastanenin poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

