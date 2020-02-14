400 kişilik komando timi Hatay’a geldi

Hatay’da bulunan sınır birliklerine tank, obüs ve mühimmat sevkiyatları devam ederken 400 kişilik komando timi de Kırıkhan ilçesine geldi.
Tunceli’den gelen 400 kişilik komando timi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. Timin Suriye sınırında bulunan birliklere ihtiyaç halinde gönderileceği öğrenildi.
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