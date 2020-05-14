Amik Ovası'nda üretici alternatif tarıma yöneldi Hatay'ın verimli Amik Ovası'nda yaygın olarak pamuk, mısır, buğday, havuç ve kavun tarımı yapan çiftçiler serada domates ve muz üretmeye başladı

Hatay'da geleneksel tarımın yapıldığı Amik Ovası'nda üreticiler alternatif ürünlere yöneldi.

Amik Ovası'nda yaygın olarak pamuk, mısır, buğday, havuç ve kavun tarımı yapan çiftçiler serada domates ve muz üretmeye başladı.

Kırıkhan ilçesinde domates yetiştiriciliği yapan Hüseyin Şanverdi yaptığı açıklamada, alternatif tarım olarak ne yapabileceklerini araştırdıklarını ve serada domates üretmeye başladıklarını belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır domates seracılığını yapıyoruz ve hiçbir sıkıntı yok. Hatay'daki diğer çiftçilerimize de tavsiye ediyoruz. Yıllardır bu ovada 3 4 üründen başka bir şey ekilmedi ama bu çeşit çoğaltılabilir özellikle sebze türü ekimine çok ihtiyaç var. Genelde bizim Hatay'da tükettiğimiz sebzeler Antalya tarafından gelmektedir en azından burada yetiştirilip ve tüketilirse maliyeti daha ucuz olur ve tüketiciye daha ucuza yansır" dedi.

İklimi ve verimli toprakları nedeniyle ürün yelpazesi zengin olan Hatay'da çiftçiler seralarda muz da yetiştirmeye başladı.

Kırıkhan ilçesinde pamuk, mısır ve buğday yetiştiren ancak emeğinin karşılığını alamadıklarını belirten üreticiler muza yöneldi. Tarlalara kurdukları seralarda muz yetiştiren Yavuz Elitaş, yaptığı açıklamada, 30 yıldır tarlalarda pamuk, mısır ve buğday ekerek, geçinmeye çalıştığını ancak son dönemde bu ürünlerden beklediğini alamadığını söyledi. Bölgede çiftçilerin yavaş yavaş muz seracılığına başladığını belirten Elitaş, kendisinin de 20 dönüm tarlasını muz serasına çevirdiğini anlattı.

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