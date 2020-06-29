Hatay'da orman yangını Belen ilçesinde çıkan yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlatıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Belen Çerçikayası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve yangın söndürme timleri ile müdahale ediliyor.

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