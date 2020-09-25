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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor, sahasında galip gelmek istiyor

DHA

Atakaş Hatayspor, sahasında galip gelmek istiyor


İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA) Süper Lig´in 3'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa´yı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
53 yıl sonra Süper Lig´e çıkan bordo-beyazlı takım, bu sezon ilk kez sahasında oynayacağı maçtan galip gelmek istiyor. Antakya Atatürk Stadı´nda gerçekleşen antrenmanda açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, bütün maçların zorlu olduğunu ve takım olarak lige maç maç baktıklarını söyledi. Kendi sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına konsantre olduklarını aktaran Erdoğan, "Yarın tarihimizde ilk defa kendi sahamızda oynayacağımız Süper Lig maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Yarın, sahada çok koşan çok mücadele eden bir oyunumuz olacak. Bunun analizini yaptık, maçın tüm hazırlıklarını yaptık" dedi.
DIOUF: KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ
Takımın forvet oyuncusu Mame Biram Diouf da sahaya, kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Sahada yüzde yüz performansla oynayacaklarını belirten Diouf, "Hiçbir maç kolay değil, bu maç da onlardan biri. Fenerbahçe'ye karşı nasıl hazırlandıysak onlara karşı da o şekilde hazırlanacağız. Sahada her şeyimizi vereceğiz" dedi.
RAHMİ VARDI: 2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ
Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise Kasımpaşa maçına üç puan düsturuyla çıkacaklarını dile getirdi. 53 yıl sonra ilk kez kendi sahalarında Süper Lig maçı yapacaklarınndan dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade eden Vardı, şunları söyledi:
"2 haftada alınan 4 puan var. Oyuncularımız yarın da 3 puan için elinden gelen her türlü çabayı sarf edecek. Teknik heyetimiz, yönetimimiz yarınki maça kilitlendi. 2 tane cezalı oyuncumuz var, bunlarla ilgili önlemler alındı. Takıma 2 transfer daha takviye yapmayı planlıyoruz. Bir tane sol açık bir tane de santrfor. Eksiklerimizi biliyoruz. Transfer komitemiz de bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın konuşması
Diouf'un açıklamaları
Rahmi Vardı'nın açıklamaları
Antrenmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez (Haber: Hüseyin BOZOKKamera: İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)
2020-09-25 17:36:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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