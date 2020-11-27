İskenderun’da gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kasten adam yaralama, araç kurşunlama, hırsızlık ve çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli tarihlerde meydana gelen kasten adam yaralama, araç kurşunlama, araç ve iş yerinden hırsızlık, mala zarar verme, işlenen çeşitli suçların aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 2 adet araç kurşunlama, 3 adet iş yerinden hırsızlık, 1 adet mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, 2 adet otomobil hırsızlığı, araç plakaları çalınma, 1 adet kasten yaralama olaylarına karıştığı tespit edilen C.K., C.G., B.A., A.G., B.T., H.A., S.B., M.B. ve V.E. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 10 adet fişek,1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 341 paket çeşitli markalarda sigara, 1 adet tablet, 6 adet cep telefonu, farklı marka ve modellere ait bilgisayar, tablet ve cep telefonu malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 kişiden B.T., H.A., V.E. ve M.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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